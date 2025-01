Gemeente Affligem koopt grond naast Bellekoutersite: “Een plek voor de wijkpolitie"

De gronden van zo’n 35 are naast de Bellekoutersite bevinden zich volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan in een zone van openbaar nut. Dus heeft de gemeente er bijna alle gronden gekocht.

“We zijn van plan om hier de dienst openbare werken te vestigen, samen met de wijkpolitie die daardoor meer zichtbaar wordt. Zo hebben we in het hart van de Bellekoutersite meer ruimte voor de jeugd- en speelpleinwerking. Zo is ook het zwaar verkeer weg uit de site. Doel is om de Bellekouter een nieuw elan te geven”, zegt Walter De Donder, de burgemeester van Affligem.

Het is nog even wachten tot de werken klaar zullen zijn. Eerst worden er op de aangekochte gronden containers neergepoot om de leerlingen van basisschool ‘De Regenboog’ tijdelijk op te vangen want in deelgemeente Teralfene wordt een nieuwe school gebouwd.