Het woonzorgcentrum Van Lierde in Affligem is een nieuwe fiets rijker en het is niet zomaar een fiets: de ‘fun to go’ duofiets zorgt ervoor dat de bewoners Affligem en omgeving al fietsend kunnen ontdekken. En dat samen met iemand want de fiets biedt ook plaats aan een begeleider en daardoor voelen de mensen zich veilig.