Petanqueclub Affligem organiseert toernooi om bekendheid te creëren: "Op zoek naar vers, en vooral jong bloed"

Het sporterrein aan de Haezenweg in Affligem is de plaats van afspraak voor het jaarlijkse toernooi van de Affligemse petanqueclub. Een zeventigtal leden telt de club, maar de gemiddelde leeftijd zit boven de 70 jaar. Daarom is de club niet op zoek naar een grotere bekendheid, maar vooral ook naar nieuwe en jongere leden. "We willen benadrukken dat iedereen hier welkom is," zegt voorzitter William Asselman.

De club krijgt daarvoor alvast de steun van Luc Chevalier, jeugdverantwoordelijke petanque Oost-Vlaanderen. "We moeten af van het imag dat petanque voor oude mensen is. De sport is er voor iedereen en zorgt voor sociale contacten. Daarom zijn we ook een programma aan het uitwerken om naar scholen te trekken om daar initiaties petanque te kunnen geven."

Om de petanque club Affligem nog aantrekkelijker te maken, ziet voorzitter Asselman ook een rol weggelegd voor het Affligemse gemeentebestuur. "Wij beschikken niet over binnenterreinen. Daar zou de gemeente mogelijk iets aan kunnen doen, zodat we nog meer in the picture kunnen komen te staan."