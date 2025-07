Na negen jaar krijgt Teralfene opnieuw geldautomaat: “Locatie aan de kerk is uitermate geschikt”

Op 1 mei 2016 sloot KBC z’n bankkantoor in Teralfene. Sindsdien kan je in de Affligemse deelgemeente nergens geld meer uit de muur halen. De inwoners waren daar destijds niet te spreken over het feit dat ze voor cash geld naar Liedekerke, Denderleeuw, Hekelgem of Essene moesten rijden. Maar daar komt straks verandering in. Het gemeentebestuur heeft namelijk beslist dat er een geldautomaat komt aan de kerk in Teralfene. Het lokaal bestuur overlegt met Batopin over de praktische uitwerking ervan en de timing wanneer de automaat zal geplaatst worden.

“Met deze beslissing willen we tegemoetkomen aan de nood aan basisbankdiensten in Teralfene. We vinden het belangrijk dat iedereen op een vlotte en veilige manier toegang blijft hebben tot cash geld,” zegt het lokaal bestuur in Affligem. “De keuze voor de locatie is weloverwogen. De site aan de kerk van Teralfene werd als uitermate geschikt bevonden omwille van haar goede bereikbaarheid voor jong en oud, te voet, met de fiets of met de wagen. Bovendien is er aan de overzijde van de Potaardestraat een woonzone met meerdere woningen en appartementen, wat zorgt voor een permanente sociale controle en zo ook de veiligheid verhoogt.”