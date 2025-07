Nieuwe sluizen op de Dender in Aalst in gebruik genomen: “Belangrijke schakel in de strijd tegen wateroverlast”

De stuw is de eerste van zijn soort in Vlaanderen en heeft 41 miljoen euro gekost. Ook de andere stuwen op de Dender worden de komende jaren volledig vernieuwd. “De stuw in Teralfene is een aparte situatie”, zegt Weymis. “Die zouden we op termijn kunnen afschaffen en afbreken. Het nieuwe sluizencomplex in Aalst zou de werking ervan kunnen opvangen.”

De werken aan de Dender stoppen niet bij de vernieuwing van de stuwen. “Die moeten eerst aangepast zijn zodat we het waterpeil overal goed kunnen regelen, daarna gaan we werken uitvoeren om het water meer ruimte te geven, zodat we bij veel neerslag meer water kunnen bufferen”, besluit Weymis.