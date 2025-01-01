Muurschildering aan gevel brasserie is ode aan eeuwenoude brouwerstraditie van benedictijnen van Abdij van Affligem

Als je passeert aan de gevel van brasserie de Oude Brouwerij in het abdijdomein van Affligem kan je vanaf nu een muurschildering zien van 70 vierkante meter groot. De schildering van Dieter Dresselaers is een ode aan de eeuwenoude brouwerstraditie van de benedictijnen van de Abdij van Affligem.

Bierproducent Alken-Maes, dat de Affligem-bieren brouwt, nam het initiatief voor het kunstwerk. De brouwcultuur bestaat in Affligem niet meer, maar het merk Affligem is internationaal bekend.

Dresselaers werkte zo’n 10 dagen aan de muurschildering.

