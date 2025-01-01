Asiatpark verwerkt invasieve Japanse duizendknoop tot gigantisch tentzeil op festivalsite
Sinds begin deze maand staat de Japanse duizendknoop op de Europese lijst van invasieve uitheemse plantensoorten. Duizendknoop is een hardnekkig onkruid dat welig tiert, ook in onze regio. Omdat ze de biodiversiteit verstoren, moeten Europese landen daarom maatregelen nemen om hun verspreiding te stoppen en de plant bij voorkeur zelfs uitroeien. In het Asiatpark in Vilvoorde hebben ze daar iets op gevonden: een Duits architectuurbureau maakte van de plant een groot tentzeil dat op de site wordt gebruikt om festivalgangers en bezoekers te beschermen tegen regen en zon. "Van invasieve plant tot bruikbaar bouwmateriaal", klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos.
Festivalgangers van Horst hebben het unieke tentzeil in het Asiat Park in Vilvoorde waarschijnlijk wel gezien. Het tentzeil is gemaakt van Japanse duizendknoop, een invasieve uitheemse plant. "Vorig jaar verhakselden we Japanse duizendknoop tot heel kleine vezeltjes. Die gingen in een mengsel van mos, teer, jute en agar-agar, wat leidde tot een een soort van plantaardige membranen", legt architectuurcoördinator van Horst Carole Depoorter uit. Het resultaat is een tentzeil dat bezoekers van het Weaving Weeds paviljoen beschermt tegen regen en zon.
Het zeil is het werk van het Duitse architectuurbureau Atelier Fanselsa. "We nodigden hen vorig jaar uit in het Asiatpark en toen ze daar Japanse duizendknoop ontdekten, was er meteen een plan." De ontwikkeling van het tentzeil werd een lang testproces met veel onderzoek. Het festivalterrein dat overspannen moest worden, is dan ook 600 vierkante meter groot. "Er waren veel testen nodig om uit te maken welke proporties en bestanddelen er nodig waren om tot het juiste recept te komen," aldus Depoorter.