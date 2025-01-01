Asiatpark verwerkt invasieve Japanse duizendknoop tot gigantisch tentzeil op festivalsite

Festivalgangers van Horst hebben het unieke tentzeil in het Asiat Park in Vilvoorde waarschijnlijk wel gezien. Het tentzeil is gemaakt van Japanse duizendknoop, een invasieve uitheemse plant. "Vorig jaar verhakselden we Japanse duizendknoop tot heel kleine vezeltjes. Die gingen in een mengsel van mos, teer, jute en agar-agar, wat leidde tot een een soort van plantaardige membranen", legt architectuurcoördinator van Horst Carole Depoorter uit. Het resultaat is een tentzeil dat bezoekers van het Weaving Weeds paviljoen beschermt tegen regen en zon.