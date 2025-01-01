Buurtbewoners van Boekfos in Asse redden 250 vissen van verstikking uit poel

Buurtbewoners van Boekfos in Asse redden 250 vissen van verstikking in poel

Buurtbewoners van de Boekfos in Asse hebben de afgelopen dagen zo'n 250 vissen van de dood gered. Ze troffen de dieren aan in een uitgedroogde poel aan de Boekfos en verhuisden ze naar de Roobaertvijver, waar ze verder kunnen zwemmen. Opvallend, de poel is geen natuurlijke habitat voor de vissen. Hoe ze daar dan terechtgekomen zijn, blijft een vraagteken?

Martine Van Stichel is één van de buurtbewoners die de vissen opmerkte: "Plots zag ik gespartel. Ik zeg: oei, oei, daar is leven". Met de hulp van VZW Karperweelde redt ze 250 vissen uit de kurkdroge poel aan de Boekfos.

“Het is nooit de bedoeling geweest van de gemeente om die poel hier aan te leggen en daar dan vissen op te hebben. Dat is nu net niet de bedoeling van een poel. Een poel is de habitat van amfibieën en reptielen”, zegt Yoeri Vastersavendts, schepen van Milieu en Natuur.

In 2023 liet de gemeente nog heel wat vervuild slib ruimen uit de poel. Hoe de vissen in de poel terechtgekomen zijn, is moeilijk te zeggen. “Natuurlijke verspreiding kan. Men geeft aan dat er wel eens een reiger of een eend een vis-eitje kan verplaatsen, maar omdat het om 250 vissen gaat, zijn ze misschien uitgezet?”, zegt Pieter Boets, aquatisch ecoloog.

De gemeente wil de komende jaren het groengebied Boekfos aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de inwoners, maar of ze een gelijkaardig fenomeen in de toekomst kunnen vermijden, is nog maar de vraag?

Meest bekeken

Cultuur

Gezellige drukte op jaarmarkt in Merchtem

din 19 aug
Departement Zorg plaatst woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw onder verhoogd toezicht
Samenleving

Departement Zorg plaatst woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw onder verhoogd toezicht: “Tekort aan personeel”

Mobiliteit

Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport op schema: “40 voetbalvelden aan asfalt vervangen”

maa 18 aug
Mobiliteit

Deel van Ninoofsesteenweg in Dilbeek wordt zone 50: "Voetgangers en fietsers beter beschermen"

din 19 aug
Voormalig voorzitter van RWDM, Johan Vermeersch, op 73-jarige leeftijd overleden
Sport

Voormalig voorzitter van RWDM, Johan Vermeersch, op 73-jarige leeftijd overleden

Meer nieuws uit de regio

Samenleving
Vlaams-Brabant

Vier drones staan brandweerzone Vlaams-Brabant West bij

zon 17 aug
Drie zusjes en hun grootmoeder ontdekken het vernieuwde kabouterpad
Jeugd
Groen

Drie zusjes en hun grootmoeder ontdekken voor ons het Kabouterpad: "een fijne ervaring"

don 14 aug
Samenleving

Azorg kan hersentumoren veel nauwkeuriger behandelen met nieuw toestel: “Absolute primeur voor brede regio”

vrij 8 aug
Tony De Pauw
Economie
Samenleving

Voormalig CEO en sterkhouder van WDP Tony De Pauw (70) onverwacht overleden

woe 6 aug
Jeugd
Samenleving

ViTeS gaat opnieuw rugzakken en schooltassen inzamelen: “Een wereld van verschil voor kind in armoede”

maa 4 aug