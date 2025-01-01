Buurtbewoners van Boekfos in Asse redden 250 vissen van verstikking in poel

Martine Van Stichel is één van de buurtbewoners die de vissen opmerkte: "Plots zag ik gespartel. Ik zeg: oei, oei, daar is leven". Met de hulp van VZW Karperweelde redt ze 250 vissen uit de kurkdroge poel aan de Boekfos.

“Het is nooit de bedoeling geweest van de gemeente om die poel hier aan te leggen en daar dan vissen op te hebben. Dat is nu net niet de bedoeling van een poel. Een poel is de habitat van amfibieën en reptielen”, zegt Yoeri Vastersavendts, schepen van Milieu en Natuur.

In 2023 liet de gemeente nog heel wat vervuild slib ruimen uit de poel. Hoe de vissen in de poel terechtgekomen zijn, is moeilijk te zeggen. “Natuurlijke verspreiding kan. Men geeft aan dat er wel eens een reiger of een eend een vis-eitje kan verplaatsen, maar omdat het om 250 vissen gaat, zijn ze misschien uitgezet?”, zegt Pieter Boets, aquatisch ecoloog.

De gemeente wil de komende jaren het groengebied Boekfos aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de inwoners, maar of ze een gelijkaardig fenomeen in de toekomst kunnen vermijden, is nog maar de vraag?