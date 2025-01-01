Jonge atletiektalenten krijgen naar aanleiding van Memorial Van Damme gasttraining van Olympiërs

Al een paar jaar organiseren Golazo en de Nationale Loterij in aanloop naar de Memorial Van Damme de Lotto Coach Academy. Bijzondere gastcoaches komen dan training geven aan jonge talenten. Holm is Olympisch kampioen in het hoogspringen en Merritt is tot vandaag wereldrecordhouder op de 110 meter horden.

