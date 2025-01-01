Jonge atletiektalenten krijgen naar aanleiding van Memorial Van Damme gasttraining van Olympiërs
Het was een bijzondere dag voor een tiental jonge Belgische topatleten en de gemeente Dilbeek. Op de atletiekpiste aan Roelandsveld ontvingen ze vandaag de gouden Olympiërs Stefan Holm en Aries Merritt. Op uitnodiging van de Memorial Van Damme deelden de Zweed en de Amerikaan hun ervaring en kennis met jonge topsporters en atletiektrainers.
Al een paar jaar organiseren Golazo en de Nationale Loterij in aanloop naar de Memorial Van Damme de Lotto Coach Academy. Bijzondere gastcoaches komen dan training geven aan jonge talenten. Holm is Olympisch kampioen in het hoogspringen en Merritt is tot vandaag wereldrecordhouder op de 110 meter horden.
Een verslag zie je in ons nieuws.