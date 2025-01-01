Provinciale kampioenschappen op wielerpiste in Affligem

In Affligem wordt er vandaag en volgende week dinsdag gekoerst op de wielerpiste. De wielersportclub Dokter Tistaertvrienden, de vzw Liedekerkse Pijl en het Wielerjeugdteam Jurgen Diependaele organiseren er de provinciale kampioenschappen van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen in tal van leeftijdscategorieën. Ook los van het PK zijn er wedstrijden, die zijn bedoeld om vooral jonge renners de kans te geven om op de piste te rijden en ervaring op te doen.