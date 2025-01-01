17-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van twee gewapende overvallen in Liedekerke

De politiezone TARL heeft een verdachte gearresteerd van twee gewapende overvallen in Liedekerke deze maand. Het gaat om een 17-jarige jongen uit de gemeente zelf. Het parket vraagt om de jongen in een gesloten instelling te plaatsen.

Op 6 augustus van dit jaar rond één uur ’s nachts vindt een overval plaats op een nachtwinkel in de Opperstraat in Liedekerke. Gewapend en gemaskerd dwingt de verdachte de winkeluitbater om de inhoud van de kassa te overhandigen. Op 22 augustus 2025 rond zes uur ’s ochtends wordt een medewerker van Bpost overvallen in de Warandestraat in Liedekerke door een gemaskerde en gewapende dader.

“Op basis van onderzoek door de lokale recherche en analyse van camerabeelden kwam een jongen van 17 uit Liedekerke in beeld als mogelijke verdachte”, klinkt het bij de politiezone TARL. “Tijdens de huiszoeking die werd uitgevoerd, werd het wapen dat gebruikt werd voor de overvallen aangetroffen.”

De verdachte wordt voorgeleid voor de jeugdrechter. Het parket van Halle-Vilvoorde vraagt een plaatsing in de gesloten gemeenschapsinstelling.

