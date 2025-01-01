Week lang hinder op Assesteenweg Ternat ter hoogte van brug E40

Wegen en Verkeer wil op langere termijn de brug over de E40 vernieuwen en doet daar nu voorbereidende werken voor. Het gaat vooral om grondboringen in de berm naast de rijweg voor het maken van proefsleuven. Die moeten blootleggen waar de nutsleidingen liggen en tonen hoe de funderingen er aan toe zijn.

De werfsite bestaat uit de zijberm langs de weg en het fietspad. Om fietsers nog doorgang te geven, moeten zij over de rijbaan. Daardoor krijgt het gemotoriseerde verkeer tijdelijk nog maar één rijvak per richting.