Brug over de E40 in Ternat

Week lang hinder op Assesteenweg Ternat ter hoogte van brug E40

Vanaf komende maandag voert het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekswerken uit aan de brug van de E40 op de Assesteenweg in Ternat. Lokaal kan er hinder zijn, want het verkeer moet over één versmalde rijstrook. De op- en afritten naar en van de snelweg blijven wel open. Als alles goed gaat, duren de werken één week.

Wegen en Verkeer wil op langere termijn de brug over de E40 vernieuwen en doet daar nu voorbereidende werken voor. Het gaat vooral om grondboringen in de berm naast de rijweg voor het maken van proefsleuven. Die moeten blootleggen waar de nutsleidingen liggen en tonen hoe de funderingen er aan toe zijn.

De werfsite bestaat uit de zijberm langs de weg en het fietspad. Om fietsers nog doorgang te geven, moeten zij over de rijbaan. Daardoor krijgt het gemotoriseerde verkeer tijdelijk nog maar één rijvak per richting.

