Ook bij 35 graden gooien vissers hengel uit in Affligem

Bij deze temperaturen zoekt een mens al eens graag verfrissing in het water. Maar niet aan de Hekelgemse zwemvijver. Daar strijden vandaag 26 Affligemnaren om het kampioenschap. Heel wat deelnemers hebben hun voorzorgen genomen en parasol en zonnecrème voorzien. “Voor aanvang van de wedstrijd kreeg elke visser een ponton toegewezen. Maar je ziet dat jongere vissers die toevallig een ponton in de schaduw hebben geloot, wisselen met de oudere”, zegt Arno Van den broeck.

De vraag is natuurlijk of de vissen bijten bij die bloedhete weer. "We hebben het nadeel dat de kabel van de zuurstofpomp is doorgeknipt", zegt Tijs Somers van de Affligemse sportdienst. "Daardoor is er minder zuurstof in het water, waardoor de vissen dichter bij de bodem blijven." Al weten de vissers daar wel raad mee. "Hoe verder van de oever, hoe kouder het water is", zegt Arno. "Vissen hebben liever koud water, dus ik waag daar mijn kans. Al heb ik nog niet veel gevangen."