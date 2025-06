Kleine verkeersborden in Essene lokken reactie uit: “Wie heeft die in de wasmachine gestoken?”

Na de herinrichting werd de Ternatsestraat in Essene voorzien van kleinere verkeersborden dan de gebruikelijke die in het straatbeeld te zien zijn en dat is de inwoners niet ontgaan. “Waarom zijn die verkeersborden plots piepklein? Is dat ook in andere gemeenten zo of enkel in die van mij?”, vraagt The Voice-winnares en influencer Louise Goedefroy zich af op TikTok. “Ik ben oprecht bezorgd omdat er nu al heel wat volk op de baan is die de regels niet volgt en dan maken ze de verkeersborden zo klein. Wie heeft die borden in de wasmachine gestoken en op 60 graden gezet?”

De reactie van Louise Goedefroy op TikTok is intussen goed voor meer dan 145.000 views en 12.000 likes. Het gemeentebestuur van Affligem zegt dat de borden wettelijk in orde zijn en er bewust gekozen werd voor kleine borden, om visuele vervuiling te beperken. Want nu kunnen er meerdere borden op één paal geplaatst worden. Affligem is dan ook van plan om op andere plekken in de gemeente diezelfde kleine verkeersborden te gebruiken.