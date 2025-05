1.600 leerlingen leven zich uit op tweede editie van Schoolrock Affligem: “Dit is de ideale kick-off voor Rock Affligem”

Even geen taal of rekenen op de agenda, wel een polonaise met 1.600 leerlingen uit 22 basisscholen, dat is Schoolrock Affligem.

“Schoolrock is heel belangrijk voor de gemeente Affligem. Het brengt mensen rond cultuur samen. Zo leren jonge mensen genieten van optredens, rock en festivals. Dit is de toekomst, dit is het publiek van morgen”, zegt burgemeester Walter De Donder.

“Het is een heuse operatie om dit logistiek voor elkaar te krijgen, maar we hebben een goede samenwerking met de gemeente, De Lijn en plaatselijke busfirma's. Dit is tegelijk de kick off voor Rock Affligem. Vandaag kunnen we alles testen qua nooduitgangen, veiligheid en mobiliteit”, aldus Christof Desmet van Rock Affligem.