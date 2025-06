Auto ontsnapt aan alcoholcontrole en crasht: “Bestuurder reed zonder rijbewijs en verzekering"

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politiezone TARL een alcoholcontrole in de buurt van de afrit van de E40. “Eén bestuurder bleek echter niet te stoppen en vluchtte weg langs de Molenstraat”, zegt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Een motorrijder van de politie zette de achtervolging in. De achtervolging gaat door de bebouwde kom van Essene richting Ternat en uiteindelijk naar Asse, dit allemaal aan zeer hoge snelheden. Op het grondgebied van Asse komt een ploeg van de politiezone AMOW in bijstand om de chauffeur te doen stoppen.”

Maar ook dat lukt niet. In de dorpskern in Asse – waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden – rijdt de bestuurder tot meer dan 100 kilometer per uur. “Uiteindelijk komt de chauffeur in aanrijding met een ander voertuig, dat een parking opreed. Het aangereden voertuig vatte vuur, maar de twee inzittenden van het aangereden voertuig konden op tijd bevrijd worden. De passagier, een man van 45, werd aanvankelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand zou gestabiliseerd zijn”, gaat Moriau verder.

De 28-jarige chauffeur raakt lichtgewond en wordt na verzorging gearresteerd. “Hij bleek te rijden zonder rijbewijs, zonder verzekering, met een geschrapte kentekenplaat en was ontzet te zijn uit het recht tot sturen. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is aangehouden”, besluit Moriau. “De onderzoeksrechter heeft ook een verkeersdeskundige aangesteld om de exacte omstandigheden van de aanrijding in kaart te brengen.”