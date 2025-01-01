Arbeiders vinden kanonsloop uit Eerste Wereldoorlog: "Niet toevallig in Eppegem"

Maar Zemst betaalde een hoge tol. 9 op de 10 woningen werden getroffen en Duitsers begingen oorlogsmisdaden tegen de inwoners. Die herdenkt de gemeente nog elk jaar. De loop van het kanon, dat van Franse makelij is, is een herinnering aan dat verleden. "Er zijn een paar toekomstscenario's voor de gevonden kanonsloop," aldus burgemeester Coopman. "Dovo vraagt oorlogsmusea of ze interesse hebben. Indien niet, polsten we ook al bij de plaatselijke heemkring de Sense of ze interesse hebben. Zij hebben een klein museum met historische voorwerpen uit onze gemeente, misschien kan de loop daar een plekje krijgen."