Werfleider Jan Vandevelde bij de gevonden kanonskogel in Eppegem

Arbeiders vinden kanonsloop uit Eerste Wereldoorlog: "Niet toevallig in Eppegem"

Bij werken in Eppegem zijn arbeiders op de loop van een kanon uit de Eerste Wereldoorlog gestoten. Ontmijningsdienst DOVO kwam langs om de loop te onderzoeken. De vondst in Eppegem is niet toevallig. In Zemst en omgeving werd in 1914 hevige strijd geleverd toen twee weken na de Duitse inval koning Albert en de legertop beslisten om de Duitsers aan te vallen.

Wanneer arbeiders op de plek waar vroeger café Harlekijn stond, vanochtend beginnen met graafwerken, botst de kraanman op een metalen voorwerp, zo'n halve meter diep in de grond. De werfleider vertrouwt het zaakje niet en belt de politie. Die schakelt ontmijningsdienst Dovo in. "Blijkbaar zou het gaan om de loop van een kanon van de Eerste Wereldoorlog," zegt werfleider Jan Vandevelde. "Volgens Dovo is dit niet gevaarlijk. De ontmijningsdienst keek in de loop, maar die bleek leeg te zijn."

kanonsloop gevonden in Eppegem

Dat in Eppegem een kanonsloop wordt gevonden, is niet toevallig. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog lag Eppegem middenin de vuurlijn. "Toen de Duitsers oprukten in augustus en september 1914, zijn ze hier lange tijd tegengehouden door Belgische troepen en zijn de Slagen van Eppegem geleverd," weet burgemeester Bart Coopman. "Door dat manoeuvre kon de Duitse opmars gestopt worden tot aan de Marne. En dat heeft daar kunnen duren tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog."

Maar Zemst betaalde een hoge tol. 9 op de 10 woningen werden getroffen en Duitsers begingen oorlogsmisdaden tegen de inwoners. Die herdenkt de gemeente nog elk jaar. De loop van het kanon, dat van Franse makelij is, is een herinnering aan dat verleden. "Er zijn een paar toekomstscenario's voor de gevonden kanonsloop," aldus burgemeester Coopman. "Dovo vraagt oorlogsmusea of ze interesse hebben. Indien niet, polsten we ook al bij de plaatselijke heemkring de Sense of ze interesse hebben. Zij hebben een klein museum met historische voorwerpen uit onze gemeente, misschien kan de loop daar een plekje krijgen."

