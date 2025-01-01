Alle remmen los in nachtclub Zuco

Nachtclubeigenaar stopt ermee en zet Zuco in Roosdaal te koop: "waar locatie en potentieel samenkomen"

Na 29 jaar carrière in het nachtleven neemt Michel 'Chelle' Bogaerts' van nachtclub Zuco afscheid van het nachtleven en zet hij het pand in Roosdaal te koop. Zuco was sinds 2019 een begrip in Roosdaal en omgeving. “‘t Is gebeurd. De laatste rechte lijn. Einde van een nachtlevencyclus”, schrijf Bogaerts daarover op zijn sociale media. “Ook voor mijn laatste ‘nightlife baby’ gaan we op zoek naar opvolging. Na 29 jaar onafgebroken nachtleven.” De horecaondernemer had eerder ook andere nachtclubs, maar wil nu een nieuwe richting uit en andere dromen waarmaken.

Bogaerts was eerder uitbater van onder meer Tweety’s (Halle), De Confrator (Brussel), Victory (Meerbeke) en The Dollar (Ninove). Hij heeft ook nog twee cafés, in Aalst en Denderleeuw. Maar van het nachtleven neemt hij nu afscheid door Zuco te koop aan te bieden. "Zuco is een uitzonderlijke commerciële opportuniteit op één van de drukste assen van het land: Brussel-Ninove," klinkt het bij het immokantoor. "De zichtlocatie met grote naamsbekendheid en vlotte bereikbaarheid opent de deur naar talloze bestemmingen." Want Zuco aan de Omer de Vidtslaan hoeft geen nachtclub te blijven, het pand kan ook tot appartementsgebouw, winkel, fitness of showroom omgeturnd worden. Zo was het in de jaren '60 een fruitveiling en pas later een discotheek.

Ondanks de duidelijke intenties van eigenaar Bogaerts sluit Zuco nog niet meteen de deuren, tot april 2026 staat de evenementenkalender vol. Het liefst geeft Bogaerts de fakkel door aan een nieuwe generatie nachtbrakers.

