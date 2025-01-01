Belleheide ontvangt internationaal specialsfutsaltoernooi: "Laten zien wat inclusie is"

Futsal boomt, zeker in de Roosdaalse Belleheide, de thuishaven van landskampioen RSCA Futsal. Op 14 december vinden ook internationale teams hun weg naar Roosdaal voor de Special Olympics European Unified Futsal Christmas Cup. "De Cup is een uniek internationaal toernooi waar inclusie niet alleen wordt getoond, maar écht wordt gespeeld", klinkt het bij Special Olympics Belgium.

De nationale Specialploegen van onder andere Gibraltar, Hongarije en Letland nemen het op tegen twee selecties van de Special Devils, al zullen de opstellingen iets afwijken van de gewoonlijke selectie van de Devils. "Internationale teams spelen namelijk in een opstelling die volledig het DNA van Special Olympics belichaamt", klinkt het. "Atleten met een verstandelijke beperking spelen zij aan zij met Unified Partners, mensen zonder verstandelijke beperking. Zo laten we zien wat inclusie werkelijk betekent: samenwerken, meespelen, meestrijden - met gelijkwaardigheid als basis."

Special Olympics Belgium, de Royal Belgium Football Association, RSCA Futsal en Special Olympics Europe/Eurasia werken samen om dit toernooi te organiseren. Toeschouwers kunnen gratis een wedstrijd meepikken.