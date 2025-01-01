Belleheide ontvangt internationaal specialsfutsaltoernooi: "Laten zien wat inclusie is"

Op zondag 14 december ontvangt de Belleheide in Roosdaal de Special Olympics European Unified Futsal Christmas Cup, een internationaal futsaltoernooi waarin atleten met een verstandelijke beperking zij aan zij spelen met mensen zonder verstandelijke beperking.

Futsal boomt, zeker in de Roosdaalse Belleheide, de thuishaven van landskampioen RSCA Futsal. Op 14 december vinden ook internationale teams hun weg naar Roosdaal voor de Special Olympics European Unified Futsal Christmas Cup. "De Cup is een uniek internationaal toernooi waar inclusie niet alleen wordt getoond, maar écht wordt gespeeld", klinkt het bij Special Olympics Belgium.

De nationale Specialploegen van onder andere Gibraltar, Hongarije en Letland nemen het op tegen twee selecties van de Special Devils, al zullen de opstellingen iets afwijken van de gewoonlijke selectie van de Devils. "Internationale teams spelen namelijk in een opstelling die volledig het DNA van Special Olympics belichaamt", klinkt het. "Atleten met een verstandelijke beperking spelen zij aan zij met Unified Partners, mensen zonder verstandelijke beperking. Zo laten we zien wat inclusie werkelijk betekent: samenwerken, meespelen, meestrijden - met gelijkwaardigheid als basis."

Special Olympics Belgium, de Royal Belgium Football Association, RSCA Futsal en Special Olympics Europe/Eurasia werken samen om dit toernooi te organiseren. Toeschouwers kunnen gratis een wedstrijd meepikken.

Meest bekeken

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A
Sport

NOVA Asse-Mollem klopt Leeuwkens Teralfene en is leider in 2e provinciale A

Mobiliteit

NMBS breidt treinaanbod in de regio uit: "Enorm veel vraag"

Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

17-jarige jongen vrijgelaten nadat hij 10 kilogram cannabis binnensmokkelt via de luchthaven
Justitie

Werkstraf voor Zaventemse thuisverpleegkundige die cliënten oplichtte

Meer nieuws uit de regio

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste
Sport

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste in en rond Roosdaal

Rsca wint derby van Realdev Vilvoorde
Sport

RSCA Futsal recht de rug tegen Pibo Bilzen na nederlaag in Champions League

zat 29 nov
Gaslek Roosdaal
Samenleving

Gaslek in centrum Onze-Lieve-Vrouw Lombeek: perimeter ingesteld

don 27 nov
Sport

RSCA Futsal krijgt stevige tik Europees, paars-wit botst op ijzersterk Kairat

din 25 nov
Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure
Sport

Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure: “Deze winter kan bepalend zijn voor de rest van mijn carrière”

maa 24 nov