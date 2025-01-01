Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure: “Deze winter kan bepalend zijn voor de rest van mijn carrière”

Als we met Wies gaan trainen op de Kesterheide in Gooik zien we hoe hij geniet van veldrijden. “Veldrijden geeft me een gevoel van vrijheid. Je kan het met niets anders vergelijken. Hoe graag ik ook op de weg rijd, een duurtraining van vier uur op de weg of twee uur komen spelen in het bos, ik heb snel gekozen wat ik het liefste doe”, zegt Wies Nuyens.

De renner van Pauwelssauzen Altez Industriebouw is terug van weggeweest nadat hij een jaar verloor door een zware knieblessure. “Tijdens de revalidatie denkt je dat dat het heftigste moment is, maar eigenlijk is het veel heftiger om terug te komen en te beseffen dat je niet staat waar je ooit stond. Mijn maten van de Belgische selectie zijn in Tabor voor de wereldbeker, maar ik ben er niet bij. Dat knaagt.”, aldus Nuyens.

De sportman uit Roosdaal moet het hebben van zijn grote motor. Deze winter kan wel eens bepalend worden voor zijn verdere carrière: “Is veldrijden de ideale voorbereiding voor het wegseizoen of leg ik me nog eens volledig toe op de cross? Dat is de vraag. Ik ben zoekende, maar de volgende twee jaar zullen duidelijkheid brengent”, vertelt Wies die ook op de weg bij profs mogelijkheden ziet. “Vooral in wedstrijden van net niet het hoogste niveau bij de profs, daar wil ik tonen dat ik kan meedoen. Profwedstrijden zoals de Ronde van België, dat is altijd kicken. Vorig jaar kon ik eens top 20 rijden, dan droom je van een top 10.”

Eerst gaat de focus naar deze winter. Wies trekt binnenkort naar Spanje voor een laatste trainingsblok. Daarvan wil hij tijdens de kerstperiode de vruchten plukken met als kers op de taart het Belgisch kampioenschap. "Ik heb zeker al bewezen dat ik op kampioenschappen net iets meer kan, dit jaar is een top 10 plaats een mooi doel."