RSCA Futsal recht de rug tegen Pibo Bilzen na nederlaag in Champions League

Nog geen twee minuten zongen de bezoekers uit Bilzen het uit in de Alfasun Indoor Arena. Vanderheyden was zijn provinciegenoten te slim af met een snelle intrap, Mancuso zette de openingstreffer op het bord. Na de snelle 1-0 bleef Anderlecht de bal opeisen, Pibo kroop terug.

Uiteindelijk duurde het nog een tijdje voor paars-wit de voorsprong kon uitdiepe,. Rakic zocht en vond Panes die de Serviër op zijn beurt de 2-0 aanbood. De chemie tussen die twee is duidelijk overgewaaid van de Poolse zalen naar ons land.

Na de rust wijzigde het spelbeeld amper. Anderlecht overtuigde niet, Bilzen probeerde met de beschikbare middelen stand te houden. Pas net voor het halfuur zorgde Edu voor 3-0 na – alweer – een snelle intrap van Vanderheyden.

Raul kon met een fraaie krul in de bovenhoek uitdiepen tot 4-0. De vliegende keeper van Bilzen kon amper afgestraft worden. Rangel, Dillien en Mancuso zorgden finaal voor de 7-0-score. Paars-wit behoudt zo het maximum van de punten in de competitie.