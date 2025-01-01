Gaslek in centrum Onze-Lieve-Vrouw Lombeek: perimeter ingesteld

Vanmiddag is bij werken in het centrum van Onze-Lieve-Vrouw Lombeek een middendrukleiding van aardgas geraakt. Het centrum van de Roosdaalse deelgemeente werd afgesloten en omliggende woningen werden geëvacueerd. Dertien buurtbewoners werden opgevangen in zaal Den Broebel. Fluvius is ter plaatse om het gaslek te dichten, een klus die in de vooravond klaar zou moeten zijn. Pas als de brandweer metingen heeft uitgevoerd, mogen de bewoners terug naar huis.