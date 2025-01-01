RSCA Futsal treft Kazachse Kairat Almaty in Champions League: "Dubbeltje op zijn kant"

De loting in het Zwitserse Nyon koppelt paars-wit aan het Kazachse Kairat Almaty voor de volgende ronde. Twee seizoenen geleden zijn beide teams elkaar al eens tegen gekomen in de Main Round van het Europese kampioenenbal. De wedstrijd in Roosdaal is toen op 3-3 geëindigd.

Teammangaer Lieven Baert houdt een dubbel gevoel over aan de loting. "Ik denk dat het een dubbeltje op een kant is. Sportief hadden we veel slechter kunnen loten. We ontwijken de twee Spaanse en Portugese clubs, maar ik had ook liever toch deze club ontweken", zegt Baert. "Het is vooral organisatorisch niet zo simpel. Het is bijna een halve wereldreis naar Almaty." Op 5 december speelt RSCA Fustal in Kazachstan. Almaty is de grootste stad van Kazachstan en ligt in het uiterste noordoosten van het land, op de grens met Kirgizië.

Daarom staat 28 november met stip in de agenda van de paars-witten. "De thuiswedstrijd wordt heel belangrijk. In Roosdaal moeten we een goed resultaat neerzetten om vol vertrouwen naar Kazachstan te kunnen trekken", besluit Baert.