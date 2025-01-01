RSCA Futsal wint van Aarschot in aanloop naar Champions League-duel

De thuisploeg was aangewezen op verdedigen. Aarschots keeper en Rode Duivel Vandecaetsbeek weerhield Mancuso tot twee keer van de openingstreffer. De Oost-Brabanders zorgden ervoor dat Anderlecht geen tempo in het spel kreeg, maar dat was buiten Gaucho gerekend. Een flits van de Braziliaan deed het publiek deugd. Halfweg de eerste helft legt Gaucho de 0-1 binnen. Een pegel van Simoens spatte uiteen op de kruising van het doelhout. Heel even bibberde RSCA Futsal. Pas diep in de tweede helft kon Mancuso zijn tweede van de avond maken. Maar lang duurde het niet voor ook de 0-3 en de 0-4 in de netten belandden.

In de tweede helft liet paars-wit de zaak niet aanslepen. Na 45 seconden zette Raul de forfaitcijfers op het bord. El Gharss van Aarschot redde de eer van de thuisploeg in de rebound na een vrije trap. Nadien ging de handrem op bij Anderlecht. Voor paars-wit hoefde het niet, bij Aarschot was het van niet beter kunnen. Uiteindelijk kon er toch nog een doelpuntje bij. Panes snelde op rechts het hele veld over, Rakic hoefde maar binnen te tikken aan de tweede paal (1-6). Panes zorgde voor het slotakkoord (1-7).

Zo kan RSCA Futsal rustig toeleven naar de wedstrijd van maandagavond. In de Alfasun Indoor Arena in Roosdaal neemt RSCA het op tegen de Kazachen van Kairat Almaty in de achtste finales van de Champions League Futsal.