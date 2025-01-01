Rsca wint derby van Realdev Vilvoorde

RSCA Futsal wint van Aarschot in aanloop naar Champions League-duel

RSCA Futsal reed vrijdagavond het perfecte parcours in Aarschot. Paars-wit wint relatief eenvoudig met 1-7 en kan rustig toeleven naar het Champions Leagueduel van maandag.

De thuisploeg was aangewezen op verdedigen. Aarschots keeper en Rode Duivel Vandecaetsbeek weerhield Mancuso tot twee keer van de openingstreffer. De Oost-Brabanders zorgden ervoor dat Anderlecht geen tempo in het spel kreeg, maar dat was buiten Gaucho gerekend. Een flits van de Braziliaan deed het publiek deugd. Halfweg de eerste helft legt Gaucho de 0-1 binnen. Een pegel van Simoens spatte uiteen op de kruising van het doelhout. Heel even bibberde RSCA Futsal. Pas diep in de tweede helft kon Mancuso zijn tweede van de avond maken. Maar lang duurde het niet voor ook de 0-3 en de 0-4 in de netten belandden.

In de tweede helft liet paars-wit de zaak niet aanslepen. Na 45 seconden zette Raul de forfaitcijfers op het bord. El Gharss van Aarschot redde de eer van de thuisploeg in de rebound na een vrije trap. Nadien ging de handrem op bij Anderlecht. Voor paars-wit hoefde het niet, bij Aarschot was het van niet beter kunnen. Uiteindelijk kon er toch nog een doelpuntje bij. Panes snelde op rechts het hele veld over, Rakic hoefde maar binnen te tikken aan de tweede paal (1-6). Panes zorgde voor het slotakkoord (1-7).

Zo kan RSCA Futsal rustig toeleven naar de wedstrijd van maandagavond. In de Alfasun Indoor Arena in Roosdaal neemt RSCA het op tegen de Kazachen van Kairat Almaty in de achtste finales van de Champions League Futsal.

Meest bekeken

Vlaamse Rand
Samenleving

Vogelshow strijkt neer in Horteco: "Deelnemers komen van heinde en verre"

don 20 nov
Onderwijs
Jeugd
Vlaamse Rand

College Vilvoorde maakt zich op voor opening nieuw gebouw: "Heel fris en strak"

don 20 nov
Wonen
Vlaamse Rand
Politiek

Asse excuseert zich alvast voor werken Hopmarkt: "Maar kijk vooral naar de toekomst"

don 20 nov
Jeugdhuis 't Bronneken Asse
Jeugd

Jeugdhuis ’t Bronneken krijgt een nieuwe invulling als 'De Bron'

woe 19 nov
Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

don 20 nov

Meer nieuws uit de regio

Sport

RSCA Futsal wint topper tegen Charleroi: “Nu stilaan tijd voor Champions League”

din 18 nov
Sport

RSCA Futsal treft Kazachse Kairat Almaty in Champions League: "Dubbeltje op zijn kant"

vrij 7 nov
Sport

RSCA Futsal plaatst zich voor volgende ronde Champions League

zon 2 nov
Sport

RSCA Futsal-voorzitter Martin Baert: "Het toernooi is pas morgen gedaan"

zat 1 nov
Sport

RSCA Futsal doet zichzelf de das om tegen Gliwice: “Veel te weinig kwaliteit getoond"

vrij 31 okt