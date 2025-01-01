RSCA Futsal krijgt stevige tik Europees, paars-wit botst op ijzersterk Kairat

Paars-wit speelde een goede eerste helft. Een fout in de vrijschopmuur werd door Caio Ruiz onmiddellijk afgestraft. Anderlecht toonde veerkracht en liep 3-1 uit. Rangel stond eerst vrij op links, Grello rondde een mooie actie perfect af en Panes trof raak met een gekruist schot. Kairat vocht voor de pauze nog terug tot 3-3. Zeven seconden na de herneming bezorgde Tursagulov RSCA een koude douche. In de tweede helft konden de Brusselaars het Kazachse blok niet meer ontgrendelen. Athirson, Orazov en Otanha tekenden voor het 3-7 eindverdict.

“We maakten enkele foutjes en die werden op dit niveau afgestraft. Kairat was een sterk blok. We begonnen nochtans goed aan de partij, maar na de rust botsten we op een sterke tegenstander", reageert aanvoerder Grello na afloop van de wedstrijd. "Hoewel dit resultaat niet goed is, mogen we de handdoek niet werpen. Ik weet dat de kansen klein zijn geworden, maar we moeten in de return het beste van onszelf blijven geven.”