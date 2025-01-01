RSCA Futsal krijgt stevige tik Europees, paars-wit botst op ijzersterk Kairat

RSCA Futsal staat voor en loodzware opdracht als het Europees nog wil doorstoten. De heenwedstrijd in de 1/8ste finale van de Champions League tegen Kairat werd met 3-7 verloren.

Paars-wit speelde een goede eerste helft. Een fout in de vrijschopmuur werd door Caio Ruiz onmiddellijk afgestraft. Anderlecht toonde veerkracht en liep 3-1 uit. Rangel stond eerst vrij op links, Grello rondde een mooie actie perfect af en Panes trof raak met een gekruist schot. Kairat vocht voor de pauze nog terug tot 3-3. Zeven seconden na de herneming bezorgde Tursagulov RSCA een koude douche. In de tweede helft konden de Brusselaars het Kazachse blok niet meer ontgrendelen. Athirson, Orazov en Otanha tekenden voor het 3-7 eindverdict.

“We maakten enkele foutjes en die werden op dit niveau afgestraft. Kairat was een sterk blok. We begonnen nochtans goed aan de partij, maar na de rust botsten we op een sterke tegenstander", reageert aanvoerder Grello na afloop van de wedstrijd. "Hoewel dit resultaat niet goed is, mogen we de handdoek niet werpen. Ik weet dat de kansen klein zijn geworden, maar we moeten in de return het beste van onszelf blijven geven.”

Meest bekeken

Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure
Sport

Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure: “Deze winter kan bepalend zijn voor de rest van mijn carrière”

maa 24 nov
Evocatie Kunstacademie Halle
Jeugd
Cultuur

Totaalspektakel Kunstacademie Halle over 800 jaar stadsrechten in Sint-Martinusbasiliek

maa 24 nov
Sport

Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

zon 23 nov
Sport

RSCA Futsal krijgt stevige tik Europees, paars-wit botst op ijzersterk Kairat

Een simulatiebeeld van de nieuwe sport- en jeugdsite op de Vetweyde in Opwijk
Politiek

Meerjarenplan Opwijk: pak investeringen, maar schuld verdubbelt

maa 24 nov

Meer nieuws uit de regio

Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure
Sport

Veldrijder Wies Nuyens werkt aan de weg terug na zware knieblessure: “Deze winter kan bepalend zijn voor de rest van mijn carrière”

Rsca wint derby van Realdev Vilvoorde
Sport

RSCA Futsal wint van Aarschot in aanloop naar Champions League-duel

zat 22 nov
Sport

RSCA Futsal wint topper tegen Charleroi: “Nu stilaan tijd voor Champions League”

din 18 nov
Sport

RSCA Futsal treft Kazachse Kairat Almaty in Champions League: "Dubbeltje op zijn kant"

vrij 7 nov
Sport

RSCA Futsal plaatst zich voor volgende ronde Champions League

zon 2 nov