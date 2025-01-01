RSCA Futsal wint topper tegen Charleroi: “Nu stilaan tijd voor Champions League”

Al van in de openingsfase lieten de Carolo’s merken dat ze hun huid duur zouden verkopen. Paars-wit was niet meteen bij de les. Een lange bal van doelman Forgiarini bereikte Rahou, die de 0-1 door de benen van Deivao duwde. Na de snelle openingstreffer kreeg Anderlecht het gros van het balbezi, maar veel leverde dat niet op. Gaandeweg kwam de thuisploeg aanvallend beter in de match. Rangel ramde de verdiende 1-1 in het dak van het doel. Vlak voor de pauze kwam RSCA dan toch nog op voorsprong. Op een vrije trap zorgde kapitein Grello voor de 2-1.

Ook na de rust had de thuisploeg het merendeel van het balbezit. Het tempo en de kansen bleven aanvankelijk weg. Verdedigend stak Anderlecht nog een tandje bij. Met hoge druk werd Charleroi vastgezet op de eigen helft. Rakic zorgde na een één-tweetje met Edu eindelijk voor de verlossing: 3-1. Vanderheyden legde met een afgeweken schot de wedstrijd in een beslissende plooi, Rakic zette de 5-1 eindstand op het bord.

RSCA Futsal houdt zo de volle buit in eigen huis en blijft ongeslagen in de competitie. “Ik wist op voorhand dat de matchen tegen Charleroi intens zouden zijn. We wisten dat het vooral een mentale strijd zou worden”, zegt Stefan Rakic na afloop van de wedstrijd. “Mijn eerste doelpunt kwam op een ideaal moment, de tweede goal was een fijn extraatje. Nu wordt het stilaan tijd voor de Champions League. In de Belleheide kon ooit maar één ploeg Anderlecht kloppen. Ik slaagde daar toen in met Bielsko Biala. Ik zou die statistiek volgende week graag zo houden.”

Vrijdag speelt RSCA Futsal nog in de competitie tegen Aarschot, volgende week maandag ontvangt het Kairat Almaty in eigen huis. Een week later volgt de terugwedstrijd in Kazakhstan. De winnaar van de onderlinge confrontatie plaatst zich voor de kwartfinale van de Champions League.