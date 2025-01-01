Grote Daalstraat

Grote Daalstraat Zaventem vanaf maandag jaar lang afgesloten voor heraanleg: "Veel hinder, maar noodzakelijke ingrepen"

In Zaventem begint vanaf volgende maandag 18 augustus de heraanleg van de Grote Daalstraat. Die verbindt de Leuvensesteenweg met het centrum van de gemeente. De weg wordt volledig heraangelegd, met nieuwe fiets- en voetpaden, parkeerstroken en extra groen. Er wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De impact op de buurt en het verkeer is niet min: de Grote Daalstraat wordt volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer en er worden uitgebreide omleidingen voorzien, zowel voor personenwagens als voor vrachtverkeer.

De Grote Daalstraat wordt toekomstgericht heraanlegd. Zo moet het gescheiden rioleringsstelsel beter afgestemd zijn op de klimaatuitdagingen en het straatbeeld aangenamer, veiliger en groener worden. “We vernieuwen niet alleen het wegdek, maar brengen de hele straatinrichting naar een hoger niveau,” zegt Wim Driesen, schepen voor Openbare Werken. “De aanleg van gescheiden riolering zorgt voor een betere waterhuishouding en minder risico op wateroverlast. Daarnaast kiezen we resoluut voor veilige, comfortabele en groene infrastructuur die klaar is voor de toekomst.”

Omleidingen

Tijdens de werken zal de Grote Daalstraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Personenwagens die vanuit Leuven komen, kunnen omrijden via de Sterrebeekstraat of via de J.B. Devlemincklaan richting Hector Henneaulaan en Diegem. Verkeer vanuit Brussel wordt omgeleid via de J.B. Devlemincklaan. Voor vrachtverkeer geldt een omleiding vanuit Leuven via de Sterrebeekstraat of via Woluwedal richting Hector Henneaulaan en Diegem. Vanuit Brussel wordt vrachtverkeer omgeleid via het Woluwedal.

In de J.B. Devlemincklaan wordt het plaatselijk verkeer tijdelijk opgeheven om de verkeersveiligheid te garanderen tijdens de omleidingen. Tegelijk wil men hiermee de druk op de reeds zwaar belaste Sterrebeekstraat enigszins verlichten. “In de ruime omgeving zullen heel wat bestuurders hinder ondervinden, dat beseffen we maar al te goed,” zegt Lukas Schillebeeckx, schepen van Mobiliteit. “We vragen begrip voor de tijdelijke verkeersdrukte. Dit zijn ingrepen die op termijn echt verschil zullen maken in verkeersveiligheid en leefbaarheid.”

