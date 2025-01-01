Affligemse Rookies moedig ten onder tegen eersteklasser Futsal Team Charleroi

Zonder hoop, maar vooral geen schrik, met die mentaliteit komt ZVC Rookies Aflligem naar hun eigen Bellekouter voor een oefenpot tegen de Belgische vicekampioen Futsal Team Charleroi. De eerste tien minuten houden de Rookies stand en spelen ze zelfs een klein kansje bij elkaar. Maar halverwege de eerste helft breekt Charleroi de ban. Drie doelpunten op evenveel minuten drukken de hoop op een verrassing van de thuisploeg de kop in.

De 0-6 ruststand geeft de vechtlust van de Rookies niet weer. In de tweede helft komt de thuisploeg minder aan de bal en moeten ze het spel van Charleroi ondergaan. Dat is met een aantal internationals tussen de lijnen heer en meester. Rahou toont met een beauty nog maar eens waarom Futsal, zelfs bij tropische temperaturen, zo'n mooie sport is en schrijft nog een doelpunt op zijn naam.

In de allerlaatste minuten maakt Kristof Van Belle van de Rookies de eerredder. 1-10. En dat levert hem misschien wel een toptransfer op. We stellen Alain Battard, manager van F.T. Charleroi de vraag welke Rookie de overstap zou mogen maken en het antwoord is duidelijk: "Kristof Van Belle, want hij scoorde na Zo'n 20 meter lopen."

Zo ver zal het niet meteen komen, maar de Rookies blijven ervoor gaan. Na de derde plaats in de eindklassering van vorig seizoen, zijn er ambities. "Wij blijven gewoon ons ding doen. We blijven een vriendengroep die uiteindelijk op dit niveau terecht gekomen is. Onze ambitie blijft de top 7. Ook al eindigden we vorig seizoen als derde, we gaan niet van de toren beginnen te blazen," lacht Jurgen De Knijf van ZVC Rookies.