Affligem strapt de dag op gang, fietsers en voetgangers worden getrakteerd

Vandaag stappen en trappen duizenden leerlingen naar school tijdens de 19de editie van Strapdag. Bijna 1.400 Octopusscholen en 159 Octopusgemeenten nemen deel, waaronder ook de gemeente Affligem.

Strapdag is een vaste waarde binnen de Week van de Mobiliteit. De dag moedigt leerlingen, ouders en scholen aan om te kiezen voor duurzame verplaatsingen. De gemeente Affligem beloont iedereen die op een gezonde, milieuvriendelijke manier naar het school of werk gaat. “Wij trakteren iedereen die passeert op een glas fruitsap of een heerlijke kop koffie met een lekkere ontbijtkoek en een kleine verrassing”, klinkt het.

Naar aanleiding van de Strapdag loopt er ook een campagne die pleit voor schoolstraten. “Een schoolstraat geeft kinderen en ouders ademruimte, zorgt voor minder verkeer en verbetert de luchtkwaliteit”, zegt verkeersdeskundige Lieve Snoeckx. “Sinds 2018 staat de schoolstraat in de wegcode, maar nog te vaak blijft het bij losse initiatieven. Hoog tijd om van schoolstraten de norm te maken.”

In steden als Parijs zijn er al 300 schoolstraten, waarvan 100 heraangelegd en vergroend. “Vlaanderen hinkt achterop, maar de mogelijkheden liggen voor het grijpen. Door zones aan de schoolpoort tijdens het begin en einde van de schooldag tijdelijk autovrij te maken, kunnen we er vandaag al werk van maken”, klinkt het. “Strapdag toont elk jaar hoe schoolomgevingen er kunnen uitzien wanneer auto’s even plaatsmaken voor kinderen.”

