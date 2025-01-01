Ook Affligem krijgt LEIF-antenne: "Vanavond infosessie"

In de Dr. Tistaertzaal organiseren de gemeente Affligem en het LevensEinde InformatieForum, LEIF, een infoavond over palliatieve zorg. Ook wordt de nieuwe LEIF-antenne geopend.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunnen mensen terecht in de Dr. Tistaertzaal voor een informatiegesprek over palliatieve zorg. Vanavond is de officiële opening van de LEIF-antenne, maar pas in het voorjaar van 2026 zal de antenne operationeel zijn. Vanaf dan kunnen Affligemnaren, familieleden en zorgverleners er terecht kunnen met vragen rond het levenseinde.

In een lokaal van het Sociaal Huis in Affligem zullen vrijwilligers helpen bij het invullen van documenten en vragen die met het levenseinde hebben te maken, bijvoorbeeld over de procedure om een euthanasie-aanvraag op te starten.

Affligem is de derde LEIF-antenne in de regio, na Asse en Halle.

Meest bekeken

Groen
Justitie
Politiek

Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”

din 21 okt
Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

Economie

Nieuwe toekomst gezocht voor verlaten Fobrux-site in Vilvoorde: “Economische invulling is de ambitie”

din 21 okt
Economie

Ruim 400 werkzoekenden voor jobbeurs Pajottegem: “Laagdrempelige aanpak werkt”

din 21 okt
Politiek
Economie
Samenleving

Defensieminister Francken bezoekt DSV op Brucargo: “Op zoek naar private partners voor militaire logistiek”

din 21 okt

Meer nieuws uit de regio

Economie
Mobiliteit

Affligem strapt de dag op gang, fietsers en voetgangers worden getrakteerd

vrij 19 sep
Cultuur

Hopdag in Affligem viert agrarisch verleden en verdwenen brouwers

zon 14 sep
Hof Ter Loo Bellingen
Cultuur

'Stijlvolle' Open Monumentendag trekt 8.300 bezoekers in Pajottenland & Zennevallei

maa 15 sep
Muurschildering aan gevel brasserie is ode aan eeuwenoude brouwerstraditie van benedictijnen van Abdij van Affligem
Samenleving

Muurschildering aan gevel brasserie is ode aan eeuwenoude brouwerstraditie van benedictijnen van Abdij van Affligem

woe 20 aug
Sport

Provinciale kampioenschappen op wielerpiste in Affligem

din 19 aug