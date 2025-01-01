Ook Affligem krijgt LEIF-antenne: "Vanavond infosessie"

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunnen mensen terecht in de Dr. Tistaertzaal voor een informatiegesprek over palliatieve zorg. Vanavond is de officiële opening van de LEIF-antenne, maar pas in het voorjaar van 2026 zal de antenne operationeel zijn. Vanaf dan kunnen Affligemnaren, familieleden en zorgverleners er terecht kunnen met vragen rond het levenseinde.

In een lokaal van het Sociaal Huis in Affligem zullen vrijwilligers helpen bij het invullen van documenten en vragen die met het levenseinde hebben te maken, bijvoorbeeld over de procedure om een euthanasie-aanvraag op te starten.

Affligem is de derde LEIF-antenne in de regio, na Asse en Halle.