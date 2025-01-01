Ruim 400 werkzoekenden voor jobbeurs Pajottegem: “Laagdrempelige aanpak werkt”

Begin mei maakten de eigenaars van zuivelproducent Olympia bekend dat de vestiging in Pajottegem zou sluiten. Vrijwel meteen werd werk gemaakt van een jobbeurs om de 168 getroffen werknemers een nieuwe toekomst te geven. Die gaat vandaag door in het Bavocentrum in Pajottegem, op een steenworp van de zuivelfabriek. Zowel de getroffen werknemers als werkzoekenden uit de ruime omgeving zijn er welkom. De jobbeurs moet hen zoveel mogelijk in contact brengen met lokale werkgevers uit de eigen regio.

“De arbeidsmarkt in Pajottegem blijft uitdagend: bijna de helft van de werkzoekenden heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is niet in het bezit van een rijbewijs B”, zegt Geert Pauwels, directeur VDAB Brussel & Vlaams-Brabant. “Tegelijk werden er het afgelopen jaar in de plattelandsregio bijna 900 vacatures gemeld, vooral in zorg, onderwijs en transport. Er zijn dus mooie kansen op lokale tewerkstelling, ook voor wie nog geen of weinig werkervaring heeft. In bijna de helft van de vacatures vragen de werkgevers geen ervaring.”

Tijdens de beurs zullen meer dan 30 bedrijven fysiek aanwezig zijn om de ruim 400 ingeschreven werkzoekenden een nieuwe toekomst te geven. “In een verhitte arbeidsmarkt en regio met heel wat bekende bedrijven in de voedingsindustrie, liggen zeker opportuniteiten. Onze werkzoekenden én ondernemingen, Pajottegem en bij uitbreiding de hele regio kunnen er maar wel bij varen”, zegt Yves Lambrix van Voka-KvK Vlaams-Brabant.

Ook de gemeente Pajottegem juicht de jobbeurs toe. “We willen de hand reiken aan de werknemers van Olympia die plots hun job verloren, en aan iedereen in de ruime regio die op zoek is naar werk. De grote opkomst van werkzoekenden én bedrijven bewijst dat deze directe, laagdrempelige aanpak werkt”, besluit burgemeester Kris Poelaert.