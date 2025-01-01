Plofkraak bij Argenta Tollembeek: dieven maken geen buit

Volgens omwonenden gebeurde de overval rond 3.00 uur 's nachts. Dieven probeerden de geldautomaat aan de buitenkant van het Argentagebouw te beroven door explosieven te gebruiken.

Tiziana Rizzo van Argenta bevestigt dat de daders geen buit hebben meegenomen. "We hebben jarenlang geïnvesteerd in beveiligingsmechanismen en die doen hun werk. We hebben inderdaad al meermaals vastgesteld dat er bij zo'n kraak geen buit wordt gemaakt", aldus Rizzo. De schade aan het gebouw is wel aanzielijk.