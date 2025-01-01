17 jaar na verwoestende brand heeft kerk in Galmaarden opnieuw toren: “Een historisch moment”

De herbestemming van de kerk in Galmaarden krijgt stilaan vorm. In de kerk komt een polyvalente ruimte voor evenementen, markten, concerten en festiviteiten. Vandaag volgde één van de hoogtepunten van de restauratie, want na bijna twee decennia heeft de kerk opnieuw een torenspits. “De trappen die naar de toren leiden - en van waaruit bezoekers binnenkort een uniek 360°-panorama over Galmaarden en omgeving zullen kunnen bewonderen”, klinkt het.

Vlaanderen investeerde eerder al zo’n 1,3 miljoen euro om van de voormalige Sint-Pieterskerk een bibliotheek, markthal en evenementenlocatie te maken. Daarbovenop trekt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed 175.000 euro uit om de kerkhofmuur die op instorten staat te herstellen. “We gaan ervoor zorgen dat de mensen van Galmaarden weer echt fier kunnen zijn op deze plek. We laten ons erfgoed niet zomaar teloor gaan, maar zoeken er juist nieuw leven voor”, besluit Weyts.