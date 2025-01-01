Dag van het Brabants Trekpaard in Vollezele: "Bakermat is van het trekpaard"

Ook op zondag trotseerden heel wat mensen het herfstweer om de trekpaarden aan het werk te zien. "In het begin 1900 waren de paarden het belangrijkste exportproduct van het dorp. Van Vollezele vertrokken de trekpaarden naar overal ter wereld", zegt Ludo Persoons, de voorzitter van Vollezele leeft. "Die traditie is dan even stilgevallen, maar dankzij het Museum van het Belgisch Trekpaard herleeft de traditie."