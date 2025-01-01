Dag van het Brabants Trekpaard in Vollezele: "Bakermat is van het trekpaard"

Geen robuustere vertegenwoordiger van het Pajottenland dan het Brabants Trekpaard. In Vollezele, de bakermat van het Trekpaard, waren de mastodonten het middelpunt van de aandacht. Ook sloten we er de fotowedstrijd Het Pajottenland, Toscane van de Lage Landen af.

Een wedstrijd voor paardenmenners, een trekpaardenshowcase, een volksfeest én een prijzenfestival. De Dag van het Brabants Trekpaard in Vollezele was veel tegelijk, maar vooral heel leuk. De festiviteiten waren zaterdagavond al begonnen, onder andere met het populaire coverduo Bram en Lennert en een wandeling. Zo'n 2.000 wandelaars trokken hun stevigste stapschoenen aan.

Ook op zondag trotseerden heel wat mensen het herfstweer om de trekpaarden aan het werk te zien. "In het begin 1900 waren de paarden het belangrijkste exportproduct van het dorp. Van Vollezele vertrokken de trekpaarden naar overal ter wereld", zegt Ludo Persoons, de voorzitter van Vollezele leeft. "Die traditie is dan even stilgevallen, maar dankzij het Museum van het Belgisch Trekpaard herleeft de traditie."

Behalve het optreden van Larissa en Jef De Smedt, was de prijsuitreiking van de fotowedstrijd Het Pajottenland, het Toscane van de Lage Landen één van de hoogtepunten van het weekend. Tientallen deelnemers waagden hun kans om de elektrische fiets, aangeboden door CastBike, te winnen. Uiteindelijk was het Agnes uit Beersel die de hoofdvogel afschoot.

