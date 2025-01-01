© Provincie Vlaams-Brabant

Molencontactdag zet vakmanschap en erfgoed centraal: "Behoud en de ondersteuning van molenaarsambacht"

In de Tollembeekse Heetveldemolen ging afgelopen weekend de vierde Provinciale Molencontactdag door. Molenaars, erfgoedprofessionals en geïnteresseerden kwamen er samen over het behoud en de toekomst van molens.

Provincie Vlaams-Brabant organiseerde afgelopen zaterdag in de Heetveldmolen in Tollembeek voor de vierde keer de Provinciale Molencontactdag. “We blijven ons inzetten voor het behoud en de ondersteuning van molenaars en hun ambacht. Niet alleen met woorden, maar vooral met concrete acties.”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor erfgoed. “Molens draaiend houden, graan malen, molenstenen scherpen, zeilen maken, restaureren en onderhouden: het zijn stuk voor stuk ambachten die vakmanschap vereisen. Het is essentieel dat deze kennis bewaard blijft. De erkenning van het molenaarsambacht als immaterieel erfgoed door UNESCO onderstreept het belang hiervan.”

Elk jaar wordt het programma van de Provinciale Molencontactdag mee bepaald door het netwerk van molenaars zelf, zodat de thema’s aansluiten bij wat leeft onder de molenaars en erfgoedpartners. Het thema van deze editie was ‘molens in beweging’. "Ooit maalden molens graan voor de lokale gemeenschap. Vandaag staan ze voor nieuwe uitdagingen: hoe houden we deze historische machines draaiend in een wereld van duurzaamheid en veranderende regelgeving?" klinkt het. "Daarbij werd ook de link gelegd met voedsel en landschap, en met de korte keten: van graan tot brood, lokaal geproduceerd en verbonden met het erfgoed."

