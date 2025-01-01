Recyclagepark Machelen gesloten na brand: "Smeulende batterijen oorzaak"

Er is vannacht brand uitgebroken in het recyclagepark in Machelen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, de schade bleef beperkt. Voorlopig blijft het recyclagepark wel gesloten, het is nog niet duidelijk wanneer het terug open kan. "Smeulende batterijen liggen aan de oorzaak van de brand", klinkt het bij afvalintercommunale Incovo.

De brand brak vanochtend rond half zes uit. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. "Een 50-tal zakken met elektro zijn in vlammen opgegaan", zegt Steven De Clercq van Incovo. "De schade bleef gelukkig beperkt tot de plek waar het elektronisch afval ingezameld werd. Zo is het afdak goed voor de sloop."

Naar de oorzaak van de brand moest niet snel gezocht worden. "We dachten in eerste instantie meteen aan batterijen in de toestellen, omdat dat de voorbije maanden wel vaker in het nieuws kwam", zegt De Clercq. "Intussen hebben we ook het bewijs dat lithiumbatterijen zijn beginnen smeulen en die de brand hebben veroorzaakt."

Vandaag blijft het recyclagepark sowieso gesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer het opnieuw zal opengaan. "Het afval staat over een groot deel van het park, de komende dagen gaan we moeten kijken of het kan opgeruimd worden. Pas dan zal duidelijk worden wanneer het park terug open kan gaan. Intussen kunnen inwoners zich aanmelden in het park in Vilvoorde of van Zemst."

