Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

De vijf gemeenten van Intercommunale van Brabant voor Elektriciteit en Gas kondigen aan dat ze vanaf 1 november de straatverlichting 's nachts laten branden. De lichten 's nachts doven om de elektriciteitskosten te drukken is niet meer nodig dankzij de enorme vooruitgang in de 'verledding' van de openbare straatverlichting, klinkt het bij IBEG.

Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel stellen aan de de intercommunale voor om de openbare verlichting vanaf 1 november 2025 ’s nachts opnieuw te laten branden. "Mede dankzij nieuwe technologieën van Fluvius is er een enorme vooruitgang geboekt in de 'verledding' van de openbare verlichting", klinkt het.

De vijf gemeenten blijven ijveren voor een volledige omschakeling naar ledverlichting tegen 2028. "De berekeningen tonen aan dat een volledige omschakeling naar de nieuwe gestuurde ledverlichting de komende jaren een aanzienlijke energiebesparing zal opleveren", klink het bij de intercommunale. "Bijkomend zal trouwens naast de lucht- ook de lichtvervuiling aanzienlijk verminderen, vermits het licht én gedimd wordt én beter wordt geconcentreerd."

Bovendien willen de gemeentes door 's nachts het licht te laten branden inspelen op de vraag van de inwoners en de politie om het licht te laten branden, klinkt het bij IBEG.

Meest bekeken

Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

Mobiliteit
Justitie

Gezin uit Sint-Pieters-Leeuw pleegt grootschalige fraude bij rijexamens: "Honderdduizenden euro's verdiend"

din 14 okt
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Groen
Vlaamse Rand

IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

Politiek
Onderwijs
Samenleving

Burgemeester Kurt en schepen Hannelore vervangen stakende leerkrachten: “Lerarenopleiding komt van pas”

din 14 okt
Sport

Na twee jaar blessureleed kroont Maurine Ricour uit Bever zich tot Belgisch kampioen duatlon

din 14 okt

Meer nieuws uit de regio

Jeugd
Groen

Honderden kinderen zetten 'Bos op Stelten' in Grimbergen: “Opnieuw een voltreffer”

din 14 okt
OCMW Vilvoorde
Samenleving

Stad Vilvoorde verwacht 350 extra leefloners door beperking werkloosheidsuitkeringen

maa 13 okt
De inhuldiging van Brucargo Centraal
Economie

Luchthaven huldigt Brucargo Centraal in: "Duurzaam, innovatief en 30% meer opslagruimte"

maa 13 okt
Gilles Thomas
Sport

Portret: topruiter Gilles Thomas, die winst Global Champions Tour kan ruiken

maa 13 okt
Padelmarathon tegen borstkanker
Sport
Samenleving

Padelmarathon tegen borstkanker: "Aandacht vragen voor sensibilisering en meer onderzoek"

don 9 okt