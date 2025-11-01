IBEG-gemeenten laten vanaf 1 november het licht aan: "Enorme vooruitgang in 'verledding'"

Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel stellen aan de de intercommunale voor om de openbare verlichting vanaf 1 november 2025 ’s nachts opnieuw te laten branden. "Mede dankzij nieuwe technologieën van Fluvius is er een enorme vooruitgang geboekt in de 'verledding' van de openbare verlichting", klinkt het.

De vijf gemeenten blijven ijveren voor een volledige omschakeling naar ledverlichting tegen 2028. "De berekeningen tonen aan dat een volledige omschakeling naar de nieuwe gestuurde ledverlichting de komende jaren een aanzienlijke energiebesparing zal opleveren", klink het bij de intercommunale. "Bijkomend zal trouwens naast de lucht- ook de lichtvervuiling aanzienlijk verminderen, vermits het licht én gedimd wordt én beter wordt geconcentreerd."

Bovendien willen de gemeentes door 's nachts het licht te laten branden inspelen op de vraag van de inwoners en de politie om het licht te laten branden, klinkt het bij IBEG.