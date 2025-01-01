Defensieminister Francken bezoekt DSV op Brucargo: “Op zoek naar private partners voor militaire logistiek”

Federaal minister van Defensie Theo Francken heeft een bezoek gebracht aan het logistieke bedrijf DSV op Brucargo in Machelen. Hij deed dat omdat de NAVO ons land de opdracht heeft gegeven om een plan op te maken dat, in geval van een militair conflict, de verplaatsing van militaire troepen in goede banen moet leiden. DSV is een logistieke wereldleider en heeft dus de nodige ervaring.

Minister van Defensie Francken maakte kennis met het gloednieuwe magazijn van DSV op Brucargo. Dat alles omdat ons land een logistiek plan aan het opmaken is in geval van een militair conflict. “Ik hoop dat het nooit gebeurt, maar we moeten er ons wel op voorbereiden”, zegt Francken. “In de haven van Antwerpen zouden volgens het plan Amerikaanse en Britse troepen toekomen die we dan binnen de tien dagen verplaatsen naar de Oostgrens van Europa.”

Het gaat om logistieke operaties die Defensie niet alleen kan ondernemen en daarom kijken ze naar potentiële partners zoals DSV. Het bedrijf op Brucargo heeft expertise in logistiek in de lucht, via de zee en op de weg. Door hun wereldwijd netwerk komt DSV in aanmerking om mee te werken aan de plannen van de NAVO. “Die interesse past ook bij de visie van DSV om verder te groeien in de logistieke activiteiten. Defensie is ook een opkomende sector en we willen onze maatschappelijke rol opnemen”, zegt Jonathan Van Kan van DSV.

Minister Francken trekt de komende tijd het hele land rond op zoek naar mogelijke partners. “We hebben nood aan bedrijven die grote volumes aankunnen, want als je militaire troepen verplaatst heb je veel capaciteit nodig op korte termijn”, zegt Francken. “Volgend jaar gaan we dat aanbesteden en komt er echt een vast contract.”

