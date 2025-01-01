Luchthaven huldigt Brucargo Centraal in: "Duurzaam, innovatief en 30% meer opslagruimte"

Brucargo is de uitvalsbasis van meer dan 100 bedrijven die gelinkt zijn aan de luchthaven. Zij zijn onder andere actief in gevoelige sectoren zoals farmaceutica, voeding en e-commerce en vervoerden vorig jaar samen 733.000 ton aan goederen. "De ontwikkeling van de cargozone van Brussels Airport versnellen, is één van onze strategische prioriteiten. Onze rol is een betrouwbare partner te zijn die de ruimte, de flexibiliteit en het langetermijnperspectief biedt waar de bedrijven in de logistieke sector nood aan hebben om te floreren in een steeds veranderende markt. Brucargo Centraal is daar een perfect voorbeeld van," zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.