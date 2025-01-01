Miro Van Vreckem uit Bever geeft bakgeheimen prijs: "Tijd is belangrijkste ingrediënt"

Nadat hij zijn middelbareschoolstudies afmaakte in Noorwegen, besloot Miro Van Vreckem in het Hoge Noorden te blijven. Eén ding bleef knagen. "Ik miste altijd al goed brood in Noorwegen", zegt Miro. "Ik ben altijd gepasioneerd geweest voor bakken en zo bloeide het idee om met zuurdesem te werken. We hebben dat uitgeprobeerd, het is vaak mislukt, maar samen met een vriendin is het uiteindelijk gelukt."

Met resultaat. Miro heeft een bakkersdiploma op zak en verkoopt in Noorwegen zijn zuurdesembrood op markten, aan supermarkten, cafés en hotels. Zijn bakkerij behoort tot de beste van het land.

In zijn eerste boek Het Desem Bakboek doet Miro uit de doeken hoe je zuurdesembrood bakt. Voor Ring licht hij al een tip van de sluier op. "Het is echt niet zo moeilijk", zegt Miro. "Het is vooral tijd, tijd is eigenlijk het belangrijkste ingrediënt van zuurdesem. Dat is natuurlijk het grote verschil met een gistbrood. Op drie uur tijd heb je een brood."

Het boek is een samenwerking van Miro en zijn vader, de Beverse kunstenaar Thierry Van Vreckem, die voor het boek foto's maakte. Behalve foto's en recepten, staan er ook interviews in met gerenommeerde bakkers van over de ganse wereld. Toch vergeet Miro zijn roots niet. "Ik ben in de heetveldemolen gaan filmen en foto’s gaan maken", zegt Miro. "Dat was super mooi omdat ik ook dat lokale in het boek wou."