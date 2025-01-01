Het gemeentebestuur van Bever en heksenvereniging De Makrallen

Bever excuseert zich met gedenkplaat voor heksenverleden: "Symbool tegen geweld op vrouwen"

Op Internationale Mensenrechtendag vandaag, bood de gemeente Bever haar excuses aan Marie Catier en Tinneke Delval aan. De twee vrouwen werden eind 16de eeuw vervolgd voor hekserij, gewurgd en op de brandstapel beland. Bever is een van de gemeenten met een heksenverleden die pleit voor eerherstel van vrouwen die onschuldig als heksen zijn omgebracht. "Ze staan voor ons symbool voor het geweld tegen vrouwen, een thema dat nog altijd heel actueel is", klinkt het in Bever.

Niet toevallig op de laatste dag van Orangetheworld, een wereldwijde campagne die geweld tegen vrouwen aankaart, onthult Bever een gedenkplaatje. Daarop staat eerherstel voor Marie Catier en Tinneke Delval, twee vrouwen uit Bever die eind 16de eeuw vervolgd werden voor hekserij. "Wij willen hun verhaal levendig houden om te tonen dat ze niet voor niks zijn gestorven. Deze zwarte pagina maakt deel uit van onze geschiedenis," licht schepen van Cultuur Cindy Durieux toe. "We willen dit verhaal ook aangrijpen om elke inwoner te tonen wat pestverhalen en onjuiste verhalen kunnen doen."

De twee vrouwen in Bever staan symbool voor het geweld tegen vrouwen. Marie Catier en Tinneke Delval hadden naar eigen zeggen speciale gaven, daarom werden ze vervolgd voor hekserij, gewurgd en op de brandstapel gegooid. Drie jaar geleden tekende de gemeente een charter om de vrouwen in ere te herstellen. Naast de gedenkplaat en het bekende heksenbeeld wil Bever de geschiedenis ook naar de schoolbanken brengen. "We bekijken hoe we de geschiedenis van deze twee dames kunnen blijven verspreiden, samen met de Makrallen. De komende jaren werken we dat concreet uit," aldus Durieux.

