Gemeentehuis Bever

Meerjarenplan Bever: uitbreiding gemeentehuis, sociale appartementen en vernieuwd dorpscentrum

De gemeente Bever heeft haar plannen voor de komende jaren klaar. De piepkleine faciliteitengemeente ziet net als alle andere gemeenten het takenpakket groter worden en moet dan ook zuinig omspringen met de inkomsten. Geen grote miljoenenprojecten dus, maar toch een totaalbudget van 1,5 miljoen euro aan investeringen deze legislatuur. Onder meer de uitbreiding van het gemeentehuis, sociale appartementen en de vernieuwing van het dorpscentrum staan op het programma.

Bever zet de tering naar de nering. De faciliteitengemeente gaat voor "een realistisch beleid zonder de belastingen te verhogen", klinkt het. Het gemeentebestuur kan wel rekenen op 375.000 euro aan subsidies van de hogere overheden, omdat ze als faciliteitengemeente niet kan fuseren. De grootste investering de komende jaren wordt de bouw van drie sociale appartementen in het centrum, staat te lezen in het meerjarenplan. Bever trekt ook 250.000 euro uit om het dorpscentrum te vernieuwen. Verder maakt de gemeente ook werk van een nieuwe gemeentelijke loods en gaat er 300.000 euro naar werken aan het gemeentehuis. Het Akrenbos Domein krijgt eindelijk nutsvoorzieningen.

Meest bekeken

Kurt Meeus
Politiek

Kurt Meeus is de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Zaventem

Samenleving
Cultuur

Kerststal in Sint-Servaasbasiliek opnieuw kopie van huis in Grimbergen: “Een volledige maand aan gewerkt”

woe 17 dec
500 tractoren op boerenbetoging Heizelvlakte
Economie
Mobiliteit

Boeren betogen in Brussel, politie: “Blokkades in en rond hoofdstad niet uitgesloten”

woe 17 dec
Politiek

Asse investeert ondanks budgettaire krapte: "Gevolg van investeringen uit vorige legislatuur"

din 16 dec
Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Economie
Mobiliteit

Omgevingsvergunning voor Hub 3.0 op site Brussels Airport

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit
Jeugd
Samenleving

De Lijn rijdt je in Pajottenland veilig 2026 binnen: “Zonder zorgen genieten van oudjaar”

woe 17 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Het gemeentebestuur van Bever en heksenvereniging De Makrallen
Cultuur

Bever excuseert zich met gedenkplaat voor heksenverleden: "Symbool tegen geweld op vrouwen"

woe 10 dec
Voorstelling van het PajotKompas
Samenleving

PajotKompas helpt inwoners Pajottenland richting juiste welzijnshulp

woe 10 dec
Sport
Samenleving

Vrienden fietsen 1.983 kilometer voor Bert: “Eerbetoon vol warmte, vriendschap en herinnering”

zat 6 dec