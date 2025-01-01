Meerjarenplan Bever: uitbreiding gemeentehuis, sociale appartementen en vernieuwd dorpscentrum
De gemeente Bever heeft haar plannen voor de komende jaren klaar. De piepkleine faciliteitengemeente ziet net als alle andere gemeenten het takenpakket groter worden en moet dan ook zuinig omspringen met de inkomsten. Geen grote miljoenenprojecten dus, maar toch een totaalbudget van 1,5 miljoen euro aan investeringen deze legislatuur. Onder meer de uitbreiding van het gemeentehuis, sociale appartementen en de vernieuwing van het dorpscentrum staan op het programma.
Bever zet de tering naar de nering. De faciliteitengemeente gaat voor "een realistisch beleid zonder de belastingen te verhogen", klinkt het. Het gemeentebestuur kan wel rekenen op 375.000 euro aan subsidies van de hogere overheden, omdat ze als faciliteitengemeente niet kan fuseren. De grootste investering de komende jaren wordt de bouw van drie sociale appartementen in het centrum, staat te lezen in het meerjarenplan. Bever trekt ook 250.000 euro uit om het dorpscentrum te vernieuwen. Verder maakt de gemeente ook werk van een nieuwe gemeentelijke loods en gaat er 300.000 euro naar werken aan het gemeentehuis. Het Akrenbos Domein krijgt eindelijk nutsvoorzieningen.