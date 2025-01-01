Meerjarenplan Bever: uitbreiding gemeentehuis, sociale appartementen en vernieuwd dorpscentrum

Bever zet de tering naar de nering. De faciliteitengemeente gaat voor "een realistisch beleid zonder de belastingen te verhogen", klinkt het. Het gemeentebestuur kan wel rekenen op 375.000 euro aan subsidies van de hogere overheden, omdat ze als faciliteitengemeente niet kan fuseren. De grootste investering de komende jaren wordt de bouw van drie sociale appartementen in het centrum, staat te lezen in het meerjarenplan. Bever trekt ook 250.000 euro uit om het dorpscentrum te vernieuwen. Verder maakt de gemeente ook werk van een nieuwe gemeentelijke loods en gaat er 300.000 euro naar werken aan het gemeentehuis. Het Akrenbos Domein krijgt eindelijk nutsvoorzieningen.