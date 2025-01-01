© Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Gezin ontsnapt aan woningbrand in Wolvertem: "Rookmelders redden levens"

In de Meisese deelgemeente Wolvertem is een gezin ontsnapt aan een brand in hun woning, dat meldt brandweerzone Vlaams-Brabant West. De brandweer raadt aan rookmelders te installeren.

Afgelopen nacht moest brandweerzone Vlaams-Brabant West uitrukken omdat er sterke rookontwikkeling was in een gezinswoning in de Meisese deelgemeente Wolvertem. "Ter plaatse troffen we een brand op de gelijkvloerse verdieping aan", klinkt het bij de brandweer. "Door zuurstofgebrek waren de vlammen reeds gedoofd. Onze teams blusten verder na."

De brandweer evacueerde de aanpalende woningen omdat er koolstofmonoxide van de brand aanwezig was. De woningen werden al snel opnieuw vrijgegeven na ventilatie en CO-metingen.

Bij de operatie vielen geen gewonden. Het gezin kon via een stelling ontsnappen. De brandweer geeft nog enkele tips mee. "Rookmelders redden levens! Voorzie er op elke verdieping van een woning, op de vluchtwegen mogelijke vluchtwegen, zoals de gang of de overloop, en in ruimtes zoals de woonkamer en slaapkamers," aldus de brandweer.

Gezin ontsnapt aan woningbrand in Wolvertem: "Rookmelders redden levens"

