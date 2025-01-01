Diegem voor het Goede Doel zamelt 22.000 euro in voor Villa Max

Diegem voor het Goede Doel zamelt 22.000 euro in voor Villa Max: “Gezinnen met ziek kind of zieke ouder een fijne vakantie bezorgen”

In Machelen vindt vandaag ‘Diegem voor het Goede Doel’ plaats. Het is de tiende editie van de actie. Al die jaren zamelt de organisatie een pak geld in voor verschillende goede doelen. Dit jaar gaan de centen naar de vzw Villa Max. Daar mogen ze zich verwachten aan het bijzonder mooi bedrag van 22.000 euro.

“Villa Max is een organisatie die gezinnen met een ziek kind of zieke ouder een zorgeloze en kosteloze vakantie bezorgt”, zegt één van de drijvende krachten Veronique Ots.

Diegem voor het Goede Doel vindt plaats rond de kerk van Diegem. “We zamelen geld in via een brunch en een ontbijt aan huis. In de namiddag is er animatie en een veiling. Op het einde van de dag wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt”, legt Ots uit.

Vorige jaar leverde het initiatief in Diegem 12.000 euro op voor de Alzheimer Liga. De actie steunde ook al onder meer het Berrefonds, het MS Centrum in Melsbroek en Kom Op Tegen Kanker. De actie van dit jaar levert 22.000 euro op. Zo overstijgt het totaalbedrag dat over al de jaren heen is ingezameld de mijlpaal van 100.000 euro. De Diegemse organisatie zit nu aan 119.000 euro.

Nooit eerder ontving de vzw Villa Max een hoger bedrag van een organisatie zoals Diegem Voor Het Goede Doel.

