15.000 supporters genieten op Diegem Cross: “Zonder Van Aert en Van der Poel is de cross eigenlijk spannender”

15.000 supporters zakten gisteravond af naar het dorpscentrum van Diegem voor de cross, maar ook voor de sfeer en gezelligheid. “Je hoort altijd dat je eens naar Diegem moet komen voor de avondsfeer. Diegenen die dat zeggen hebben gelijk. Nu ik hier rondloop merk ik dat iedereen dezelfde vibe heeft”, zegt Wout Digneffe. 16. Heel wat supporters een strategisch plekje opvangen om de veldrijders goed te kunnen zien. “Al drie jaar na elkaar komen we hier kijken. Eén keer per ronde zien we ze de berg oprijden, de rest van de cross volgen we op de televisie bij Francine”, zegt Danny Roos. Francine woont dan ook vlak aan het parcours. “Als ze het hoekje om zijn, trekken we met z’n allen naar buiten. Ik doe al jaren mijn gordijnen open, zodat de mensen kunnen meekijken”, klinkt het bij Francine Kempeneers.

De traditionele avondcross bij kunstlicht in Diegem is ook zonder Van der Poel, Van Aert of Turbocross met 15.000 toeschouwers een succes. Het publiek kreeg een spannende strijd te zien tussen Del Grosso, Nys en Wyseure. “Van Aert en Van der Poel trekken een paar duizend man extra aan, maar ze kosten ook veel geld”, zegt organisator Francis Bosschaerts. “Zonder hen zijn de crossen eigenlijk spectaculairder en spannender.”