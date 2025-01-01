Padelmarathon tegen borstkanker

Padelmarathon tegen borstkanker: "Aandacht vragen voor sensibilisering en meer onderzoek"

Veel roze op de padelvelden in Machelen. Dat is niet toevallig, want sport, wetenschap en solidariteit komen er vandaag samen tijdens een heuse padelmarathon in de strijd tegen borstkanker.

Wie regelmatig beweegt, heeft 30% minder kans om borstkanker te krijgen. Met de marathon vragen ze hier aandacht vragen voor meer onderzoek naar borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 800 mannen krijgt er in zijn of haar leven te maken. "Dat betekent dat we jaarlijks 11.000 nieuwe borstkankerdiagnoses vaststellen in België. Nog altijd sterven meer dan 2.000 mensen per jaar aan de gevolgen van de ziekte. Daarom moeten we blijven inzetten op sensibiliseren én op fondsen voor onderzoek," aldus Hans Wildiers, voorzitter BIG against breast cancer.

Daarom springt ook Padel Vlaanderen op de kar dat wil sensibiliseren rond het belang van beweging. "Onze sport is er voor jong en oud en is heel laagdrempelig. De ideale sport dus om te beginnen met meer beweging," aldus Gijs Kooken, CEO Tennis en Padel Vlaanderen.

