24 op 24! Londerzeel legt nu ook Rupel Boom over de knie

In de A12-derby wil Londerzeel z'n perfecte rapport behouden tegen Rupel Boom. Het zijn wel de bezoekers die het scherpst beginnen en vrij snel op voorsprong komen. Geeraerts opent de score. Londerzeel kent een moeilijke eerste helft en gaat met een achterstand de rust in.

Beterschap in de tweede helft en na 10 minuten spelen kopt Ryckaert de gelijkmaker tegen de touwen. 1-1. De Londerzeelse trein is vertrokken, zeker wanneer Deneubourg de zestien induikt en een duw krijgt. Penalty voor de thuisploeg. Kapitein Dellevoet klaart de klus, 2-1. Niet veel later duikt Deneubourg opnieuw op in de zestiend, hij tikt net voor de uitkomende doelman in doel. Londerzeel plots 3-1 voor.

Rupel Boom komt deze dubbele achterstand niet meer te boven. Londerzeel wint zo zijn achtste match op en rij en prijkt bovenaan het klassement met 24 op 24. Het telt 5 punten meer dan eerste achtervolger Termien.