Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

Noviello opent de score voor Bocholt na dik 20 minuten voetballen, Londerzeel probeert terug te slaan maar dat gebeurt zonder grote kansen. De bezoekers leiden zo aan de rust met 0-1.

De thuisploeg is het gewend om een achterstand op te halen, maar dat blijkt aartsmoeilijk tegen Bocholt. De bezoekers slaan na de rust dan ook kijk hard toe op de tegenaanval. Bollen prikt de 0-2 binnen. Met enkele vervangingen probeert de thuisploeg het tij te keren, de bezoekers blijven het scherpt. Vermijl doet op tien minuten van het einde de boeken toe 0-3. Siebens zorgt wel nog voor een eerreder, maar verder dan 1-3 raakt Londerzeel niet.

Zo besluit Londerzeel het eerste deel van het tweeluik tegen zijn dichtste achtervolgers met een nederlaag. Bocholt komt op acht punten achterstand. Volgende week wachten Young Reds Antwerp, die samen met K.SK. Heist op tien punten van de leider staan. Met twaalf overwinningen op zak, heeft Londerzeel dus nog wat respijt.