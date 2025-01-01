'Stijlvolle' Open Monumentendag trekt 8.300 bezoekers in Pajottenland & Zennevallei

Open Monumentendag draaide dit jaar rond architecturaal erfgoed en focuste onder de noemer ‘In stijl!’ op bouwstijlen, -technieken en -typologieën. Zo kon je in Alsemberg in Beersel de watersilo bezoeken. Ingenieurs gaven uitleg over dit bouwtechnisch hoogstandje en de Beerselse waterbedeling. Naast de bijzondere klimervaring was er een kleine expo over de oude watertoren, georganiseerd door het Heemkundig Genootschap.

In Bellingen kwam je tijdens de uitgestippelde route niet alleen kunstwerken van lokale kunstenaars tegen. Je kon ook kennismaken met de verschillende bouwstijlen van het kasteel-klooster Ter Loo. Zokon je er een blik werpen op de noordelijke vleugel, uitgevoerd in art deco-stijl. De indrukwekkende inkomhal wordt er belicht door bijzondere glas-in-loodramen. Maar ook de originele tegelpatronen op de vloeren en muren bleven er bewaard.

Open Monumentendag bood ook de unieke kans om met een kano een deel van de rivier de Mark af te varen. De tocht, die snel volzet was, nam de deelnemers mee van de Wielantmolen tot aan de Heetveldemolen. Daar kon je een gegidst bezoek brengen aan de molen en genieten van een drankje in Bar Richard.

De sfeervolle erfgoedwandeling in Gaasbeek was zo’n groot succes dat er nog een derde vertrekuur werd toegevoegd. Aan de hand van een historische kaart werd kennis gemaakt met het lokale erfgoedparels. Op de route, die de wandelaars langs voetwegen bracht, was er bovendien bijzondere aandacht voor de Belgische trekpaarden. Afsluiten gebeurde in Café De Pajot waar de deelnemers een hapje en drankje kregen.