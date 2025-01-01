© DPD

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

Pakjesbedrijf DPD heeft vanochtend zijn werknemers verwittigd dat er ontslagen zullen vallen. Volgens ABVV-secretaris Tim De Cang moeten negen werknemers in Vilvoorde vertrekken.

Behalve de negen ontslagen stopt DPD Vilvoorde de samenwerking met externe medewerkers. Bovendien trekt het bedrijf zeven openstaande vacatures in en gaan zeven functies offshore naar Marokko. "Ontslagen werknemers hebben wel geen eerlijke kans gekregen", laat BBTK Diensten-secretaris Tim De Cang weten aan de redactie. "Een vrouw van 53 jaar had twee weken geleden gesolliciteerd voor een openstaande vacature."

In Vilvoorde werken zo'n 170 bedienden en 190 arbeiders voor het bedrijf. “Omdat we een bedrijfsakkoord hebben gesloten waarbij werknemers extra bedragen krijgen bovenop de wettelijke 500 euro per begonnen jaar anciënniteit, is de ontslagronde beperkt gebleven", aldus De Cang. "Toekomstige ontslagrondes kunnen niet worden uitgesloten."

Het pakjesbedrijf zou al maandenlang verlies lijden. "Financieel scoort DPD rode cijfers", zegt De Cang.

